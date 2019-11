Adventsmarkt in der Liebfrauen-Kita

Bensheim.Wochenlange Vorbereitungen und Planungen der Erzieherinnen und auch der Kinder mit Unterstützung aus der Elternschaft, finden ihren Höhepunkt am Sonntag, 24. November, von 11 bis 15 Uhr beim großen Adventsmarkt in den Räumen der Liebfrauen-Kindertagesstätte, Obergasse 27 in Bensheim.

In einer liebevoll dekorierten Schneelandschaft wird Schönes, Leckeres und Dekoratives für die Adventszeit angeboten, die Kinder werden ihre Basteleien in einem eigens eingerichteten Kinderlädchen verkaufen. Außerdem werden die Filzfeen aus Lorsch eine Aktion für Kinder anbieten.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Kinder-Engelschor und die X-mas-Band, bestehend aus ehemaligen Kita-Eltern und einer Erzieherin. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Erlös kommt den Kindern zugute. red

