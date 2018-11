Adventsmarkt von Oald Bensem

Bensheim.An die historische Stadtmauer im Hof des Walderdorffer Hofes hatte die Heimatvereinigung Oald Bensem zu ihrem traditionellen Adventsmarkt eingeladen. Traf man sich am Freitagabend zur Einstimmung auf das Wochenende bei Kesselgulasch à la „Fraa vun Bensem“, war der Samstag ganz der vorweihnachtlichen Einstimmung gewidmet. Die Vereinsmitglieder waren in den letzten Wochen wieder fleißig. Entsprechend groß war das Angebot an selbst gemachtem Adventsschmuck, Marmeladen, Likören und den beliebten Bensemer Weihnachtsplätzchen. Fehlen durfte auch der nach einem besonderen Rezept verfeinerte Glühwein nicht, ebenso wie die leckeren Bratwürste vom Holzkohlegrill. In den Vereinsräumen bastelten die Kinder Nikolausanhänger und Weihnachtssterne. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.11.2018