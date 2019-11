Bensheim.Die Adventsmusik bei Kerzenschein in Sankt Georg, künstlerisch getragen von fünf Bensheimer Konzertchören – dem Kammerchor Cantemus (Christoph Siebert), dem Chor „ars musica“ (Jochen Braunstein), dem Kammerchor Sankt Georg (Gregor Knop), dem Chor „da capo“ (Martin Bernasconi und Constanze Pfeifer) und dem AKG-Jugendchor (Sabine Wulf und Manfred Hein) – ist seit vielen Jahren eine feste Größe in Bensheim und aus dem Reigen der vorweihnachtlichen Veranstaltungen nicht wegzudenken.

In diesem Jahr findet sie am Sonntag 15. Dezember, um 18.30 Uhr in Sankt Georg statt; die Darbietungen der Chöre werden eingerahmt durch Adventslieder, bei denen die Besucher zum Mitsingen eingeladen sind unter der Begleitung von Kantor Gregor Knop an der Orgel.

Vorverkauf läuft bereits

Es wird Eintritt erhoben. Für jüngere Kinder auf dem Schoß ihrer Eltern oder auf der Kinderbank vor der ersten Bankreihe ist der Eintritt frei. Es empfiehlt sich, Karten möglichst bald im Vorverkauf zu erwerben, weil jedes Jahr nur noch sehr wenige an der Abendkasse erhältlich sind.

Karten können bei der Musikbox im Kaufhaus Ganz, der Touristen-Information in der Hauptstraße 53, der Bücherstube Deichmann, der Apotheke am Hospital, der Auerbacher Bücherstube, der Buchhandlung May in Heppenheim und bei den Chormitgliedern erworben werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 30.11.2019