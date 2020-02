Advokat, Konsul und Komödiendichter

Bensheim.Im Mittelpunkt der literarischen Aktivitäten des deutsch - italienischen Freundeskreises Riva del Garda stand diesmal Carlo Goldoni. Er wurde 1707 als Sohn eines Arztes in Venedig geboren. Sein Großvater, ein Jurist, leistete sich den Luxus einer kleinen Privatbühne.

Nach einer jesuitischen Erziehung studierte Goldoni in Pavia und Modena Rechtswissenschaften, promovierte und wurde zum venezianischen Advokaten ernannt. Zudem war er als Konsul der mächtigen Stadt Genua in Venedig tätig. Gleichwohl rangen in ihm jedoch die Göttinnen Justitia und Thalia um seinen weiteren Karriereweg.

Nachdem er geheiratet und 1743 seine erste Komödie vollständig niedergeschrieben hatte, zog er 1747 endgültig seinen Talar aus. „Es trieb mich die unbesiegbare Macht meines Hangs zum Theater, der ich nicht widerstehen konnte“, formulierte er in der „Geschichte meines Lebens“.

Die Freude am Spaß auf der Bühne, das vergnügliche Beisammensein hinter den Kulissen und die Ermunterung durch seine neuen Berufskollegen regten ihn an, Stücke zu schreiben. 1748 verpflichtete ihn deshalb das Teatro Sant’ Angelo in Venedig zum Hausdichter, wenige Jahre später auch das Teatro San Luca.

Seine Erfolge riefen Neider und Rivalen wie den Grafen Gozzi auf den Plan. Der ewigen Intrigen müde, verließ Goldoni für die letzten 32 Jahre seines Lebens Venedig und folgte einer Einladung des italienischen Theaters in Paris, wo er sich weiteren Ruhm erschrieb. Gleichwohl starb er dort 1793 in völliger Armut.

Goldonis künstlerische Leistung bestand darin, eine Synthese zwischen der aufgrund der großen Vitalität des italienischen Volkes entstandenen Commedia dell’ Arte (Komödie der berufsmäßigen Spaßmacher und Stegreifspieler) und der literarischen Bühne herbeizuführen. Er ließ in seinen Bühnenwerken die wesentlichen Typen der Commedia im Großen und Ganzen bestehen – also zum Beispiel aus Bergamo den dummdreisten verschlagen Diener „Arlecchino“; aus Venedig den älteren kauzigen Kaufmann „Pantalone“; aus Bologna den gelehrten Pedanten „Dottore“ oder die reizend schnippische, vertrauliche Dienerin „Colombine“, die bis heute als Prototyp ihres Genres fortlebt – und gab seinen Stücken feste Texte. Goldoni verband also die lockeren Einfälle der Improvisation mit dem gehaltvollen Gedankengut der „Commedia erudita“ (Gelehrtenkomödie).

Vor diesem Hintergrund trug Georg Drinnenberg – von seinen inzwischen 80 Jahren selber nicht beeindruckt und folglich weiterhin hoch aktiv – aus dem Lustspiel „Der wahre Freund“ ergötzliche Szenen vor. Die genau konstruierte Komödie lebt von der Liebe zweier Freunde zu Rosaura, von Schulden, Mitgift und Geiz ehe zum Schluss ihre wahre Freundschaft über Liebe und Leidenschaft siegt.

In „Viel Lärm um Chiozza“ eskaliert die Unterhaltung mehrerer Frauen, die sich alle kennen und einander stets Freund und Feind sind, in dem langen Warten auf die Männer, die Fischer sind. Geschickt befriedigt hier der Adjunkt die Situation durch Heiratsvermittlung. Georg Drinnenberg rundete seine Lesung mit Auszügen aus Goldonis Biografie ab.

Im ersten Teil behandelt Goldoni die Zeit bis zu seiner Übersiedlung nach Frankreich, im zweiten Teil findet sich Historisches zu seinen Stücken. Abschließend zeichnet Goldoni seine Zeit in Paris, das Erlebnis der französischen Revolution und deren schlimmen Folgen für ihn nach.

Langer und herzlicher Applaus für Georg Drinnenberg. Den Schlusspunkt zur Thematik Goldoni setzte dann eine von Klaus Schuhmacher organisierte Fahrt nach Heidelberg zu „Diener zweier Herren“. Hier verdingt sich der schlecht besoldete Diener Truffaldino für Beatrice, die in Männerkleidung ihren geliebten Florindo sucht, als auch für Florindo.

Beide wohnen, ohne voneinander zu wissen, im selben Hotel. Die flotte moderne Inszenierung mit einem vor Spielfreude sprühenden Darstellerteam übertrug sich auf das Publikum. Stegreifelemente und pantomimische Improvisationen ließen die kapriziöse Handlung voll zur Geltung kommen. Ein rundum beglückender Theaterabend. Ein Hoch auf Goldoni. red

