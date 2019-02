Älteste Aktive bei der TSV

Bensheim.Wer Renate Bauß trifft, der kann kaum glauben, dass diese aktive Seniorin wirklich schon 95 Jahre alt ist. Geboren wurde sie am 19. Februar 1924 in Halle (Saale) und kam nach dem Krieg nach Darmstadt.

Sie studierte Sport, lernte ihren Ehemann kennen, und aus beruflichen Gründen zog die Familie Bauß nach Westfalen. Zunächst kümmerte sie sich ausschließlich um ihre vier Kinder, doch als diese größer waren und es an den Schulen Lehrermangel gab, übernahm sie – ohne pädagogische Ausbildung – an zwei Schulen den Unterricht im Fach Sport. Sie hatte zwar Sport mit dem Abschluss Diplom studiert.

Die Kombination mit einem weiteren Lehramtsfach war jedoch damals nicht möglich. Zusammen mit ihrem Mann trat sie 1983 in den Ruhestand.

Die Liebe zum Sport blieb, und Renate Bauß spielte viel Tennis und Volleyball. Mit Volleyball hörte sie erst kurz vor ihrem 80. Lebensjahr auf. Als ihr Mann 2011 starb, zog Renate Bauß an die Bergstraße. Hier hat sie längst Wurzel geschlagen und ist ältestes aktives Mitglied der TSV Auerbach.

Hilfe bei den Hausaufgaben

Aber nicht nur dem Sport ist sie im hohen Alter weiter treu geblieben, auch die Liebe zu Lehrertätigkeit hat sie nicht verloren. Und so hilft sie seit etwa sieben Jahren an der Joseph-Heckler-Schule Grundschülern bei den Hausaufgaben. „Manche Schüler kommen sogar zur Nachhilfe zu ihr nach Hause“, erzählt ihr Sohn Reinhard Bauß am Rande des Geburtstags.

Dass Renate Bauß so geistig rege ist, liegt vielleicht auch an ihren weiteren Hobbys. Sie liest gerne und viel, sieht im Fernsehen den „Presseclub“ oder so knifflige Sendungen wie „Wer weiß denn sowas“. Ihren Haushalt erledigt sie weitestgehend noch allein und ist mit ihrem Elektromobil viel in Bensheim unterwegs. Zum Geburtstag gratulierten die vier Kinder, elf Enkel und vier Urenkel mit Familien. Im Namen der Stadt Bensheim übermittelte Bürgermeister Rolf Richter die Glückwünsche, Günther Kuch und Horst Knop kamen als Vertreter der TSV Auerbach vorbei. tn

