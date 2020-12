Änderung bei Bebauung am Seegenberg

Bensheim.Der Magistrat hat jetzt eine Änderung des Bebauungsplans „Seegenberg“ auf den Weg gebracht. Hierbei handelt es sich um das ehemalige Gelände der Christoffel-Blindenmission (CBM) in Schönberg.

Das Gelände wurde zwischenzeitlich von der CBM an die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH verkauft. Aufgrund der anspruchsvollen Topographie sind Anpassungen der bisherigen Planungen notwendig, teilte die Verwaltung mit. Die Einzelheiten werden in der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Planungsausschusses am Donnerstag, zu der auch die Ortsbeiräte von Schönberg und Bensheim-Mitte eingeladen sind, vorgestellt.

Wie Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung erläutert, soll auf dem Gelände ein durchgrüntes Wohngebiet mit Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern entstehen. Mit dem Ziel einer weitgehenden Energieautarkie des Gebietes wurde mit der GGEW ein Energiekonzept ausgearbeitet.

Ein Anteil von 20 Prozent der Wohnfläche soll für den mietpreisreduzierten Wohnungsbau im Sinne der hessischen Richtlinie zur sozialen Mietwohnraumförderung für Menschen mit mittleren Einkommen zur Verfügung stehen.

Sollten die städtischen Gremien den Entwurf des Bebauungsplans zur Offenlage beschließen, werden die neuen Pläne Anfang 2021 den Bürgern vorgestellt – in welchem Rahmen die Informationen zugänglich gemacht werden, hängt von der Pandemielage ab. ps

