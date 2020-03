Änderungen bei Haus & Grund

Bensheim.Aufgrund der aktuellen Entwicklung durch die Verbreitung des Coronavirus hat der Verein Haus & Grund Bergstraße, der Verein der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer, die persönliche Beratung in der Geschäftsstelle in Bensheim, Kirchbergstraße 25, bis auf Weiteres eingestellt, um Mitglieder, Interessenten und Mitarbeiter zu schützen.

Während der üblichen Geschäftszeiten – montags 17 bis 19 Uhr und donnerstags 16 bis 19 Uhr – kann unter der Telefonnummer: 06251/66116 eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden.

Es wird gebeten, den Namen, die eigene Telefonnummer sowie kurz den Grund des Anrufes auf das Band zu sprechen. Der Rückruf erfolgt so bald wie möglich über eine andere Telefonleitung, damit der Anschluss des Vereins während der Sprechzeiten gut erreichbar bleibt. Sofern für die Beratung oder Bearbeitung Unterlagen erforderlich sind, können diese per Post zugesandt oder in den Briefkasten von Haus & Grund eingeworfen werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.03.2020