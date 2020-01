Ärztehaus an der Peripherie blutet die Innenstadt aus

Vollmundig wollen unsere Bensheimer Stadtverordneten die Innenstadt und insbesondere den Marktplatz beleben. Eine ebenso richtige wie wichtige, allerdings viel zu späte Erkenntnis.

Mehr als fragwürdig allerdings ist die Entscheidung der Regierungskoalition aus CDU, GLB und BfB, dies mit einem „Café Extrablatt“ in einem inzwischen überwiegend gecancelten mehrgeschossigen Haus am Markt realisieren zu wollen.

Angesichts der einmütigen Belebungsabsicht bleibt festzuhalten, dass andere, naheliegende Lösungsansätze regelrecht verschlafen wurden. So ist mir ein Gegensteuern der lokalen Entscheidungsträger bei der „Aussiedlung“ eines Ärztehauses an die Peripherie der Stadt nicht erinnerlich. Hier wurde ohne Not zumindest einer Entwicklung tatenlos zugesehen, die dem eigenen Anspruch „Innenstadtbelebung“ völlig entgegen läuft. Mehr noch: Diese Maßnahme blutet die Innenstadt weiter aus!

Viele Ärzte haben ihre Praxen in der Innenstadt bereits geschlossen oder werden diese zeitnah schließen, um im neuen Ärztehaus am Berliner Ring zu praktizieren.

Das hat im doppelten Sinne negative Auswirkungen. Einmal haben insbesondere ältere Mitbürger aus der Kernstadt das Problem, die Arztpraxis ihres Vertrauens nicht mehr fußläufig erreichen zu können und sind entweder auf öffentliche Verkehrsmittel oder Taxen angewiesen.

Aber auch die Folgen der auf diese Weise billigend in Kauf genommen Innenstadt-Ausblutung sind höchst fatal: Die wenigen im Stadtzentrum verbleibenden Ärzte sind überlastet und können keine weiteren Patienten mehr annehmen. Auch verbinden Besucher den Gang zum Arzt oft mit einem Einkauf in der Innenstadt. Das werden Einheimische künftig nicht oder nur noch eingeschränkt tun, wenn sie Praxen am Stadtrand aufsuchen müssen. Und Stadtteil- oder auswärtige Patienten werden nach einem Praxisbesuch am Berliner Ring die dringend belebungswürdige Bensheimer Innenstadt erst gar nicht mehr ansteuern.

Eine nicht nachvollziehbare, zumindest geduldete Innenstadtfeindliche Entscheidung unserer angeblich so sehr auf Belebung des Stadtzentrums ausgerichteten städtischen Verantwortungsträger!

Fritz Dorsheimer

Bensheim

