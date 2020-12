Agnes Eckert prägte die SKG Zell

Zell.Wenn jemand, der sich so um einen Verein verdient gemacht hat wie Agnes Eckert um die SKG Zell, in den Ruhestand geht, dann wird in normalen Zeiten eine würdevolle Feier veranstaltet. Werden viele Dankesworte gehalten, Hände geschüttelt und Sekt gereicht. Im Jahr 2020 ist so etwas undenkbar.

Aber so ganz ohne Dankesworte und ein Gläschen Sekt wollte man beim Vorstand nicht zur Tagesordnung über gehen. Und so klingelte eine kleine Abordnung am Dienstag an der Haustür von Agnes Eckert. Die Überraschung gelang und eine sichtlich gerührte Agnes Eckert freute sich über die Dankesworte, die bei einem Glas Sekt in Corona-gerechtem Abstand gesprochen wurden.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sie maßgeblich die SKG mitgeprägt. Sie war Betreuerin der Jugendtheatergruppe, hatte die Leitung der Mädchengymnastik, der Damengymnastik sowie die Leitung der von ihr ins Leben gerufenen Trainingsgruppen für Nordic Walking, Callanetics, Pilates und Beckenbodengymnastik. Alle Gruppen wurden von ihr langjährig zuverlässig mit großer Freude, Engagement und Sachverstand geleitet.

Außerdem war Agnes Eckert im Vorstand des Vereins viele Jahre Abteilungsleiterin für Fitness und Gesundheit.

Für ihr vielfältiges Engagement erhielt sie im Jahr 2014 den Ehrenbrief des Turngaus Bergstraße. tn

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.12.2020