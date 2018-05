Anzeige

Bensheim.„Luft und Farbe“ tituliert Udo Jäger seine Ausstellung, die vom Team Galerien der Stadtkultur Bensheim am Sonntag (27.), um 17 Uhr im zweiten Geschoss des Bensheimer Rathauses eröffnet wird. Die einführenden Worte spricht Alexandra Reifarth.

1964 in Lorsch geboren, entdeckte Udo Jäger recht früh seine Liebe zur Musik und Kunst. Bereits früh zeigten sich sein perspektivisches Geschick, sein Gefühl für farbliche Abstufungen und seine große Liebe zum Detail. Er begann mit Ölfarben zu experimentieren und erstellte Porträts, besonders gern zeichnete er mit Kugelschreiber die Gäste in der Gaststätte seiner Großmutter. Ab 1976 nahm er an ersten Ausstellungen teil.

Seit einigen Jahren arbeitet er als Retuscheur. Nach einer längeren Schaffenspause widmete er sich wieder verstärkt dem Malen und lernte weiterhin bei seinem Dozenten Norbert Klug in Schifferstadt die Airbrush-Technik. Diese Technik ermöglicht feinste Farbverläufe und fotorealistische Darstellungen auf verschiedensten Untergründen wie Leinwand oder Blech. red