Airpley am Badesee mit 1800 friedlich feiernden Partygästen

Bensheim.1800 Menschen feierten friedlich beim Airpley-Festival am Badesee. In Zusammenarbeit mit der GGEW konnte Showmaker den Badesee wieder in eine große Party-Oase für elektronische Musik verwandeln. Aufwendiges Deko-Konzept, zahlreiche regionale, nationale und international tätige DJs gaben sich ein Stelldichein. Die Besucher lobten die Atmosphäre und tanzten ausgelassen bis 1 Uhr vor der Bühne, am Strand und im Wasser. Von 11 bis 23 Uhr wurde mit viel Bass das Publikum zum Beben gebracht. Ab 23 Uhr gab es ein gemütliches Chillout, einige Feuer am Wasser, hunderte Lichter und illuminierte Bäume rundeten einen perfekten Abend ab. red/Bild: Malte Kirsch

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.08.2019