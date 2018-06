AKG-Abiturienten über Landesschnitt

Anzeige

Bensheim.Am Alten Kurfürstlichen Gymnasium haben 114 Abiturientinnen und Abiturienten in den letzten Wochen die Abiturprüfungen absolviert und können am heutigen Donnerstag (14.) ihr Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife in Empfang nehmen. Dann findet um 18 Uhr die Akademische Feier in der Weststadthalle statt.

Mit der am AKG gewohnt deutlich über dem Landesdurchschnitt liegenden Durchschnittsnote von 2,12 verlässt dieser Jahrgang das Alte Kurfürstliche Gymnasium. Über die Eins vor dem Komma können sich 45 Abiturientinnen und Abiturienten freuen – drei von ihnen sogar über die Traumnote 1,0.

„Nach den Sternen greifen“

„Nach den Sternen greifen“, lautet die Überschrift für den Dankgottesdienst, mit dem die Feierlichkeiten der AKG-Schulgemeinde anlässlich des bestandenen Abiturs beginnen. Die Abiturienten werden mit Eltern, Verwandten, Freunden sowie Lehrerinnen und Lehrern am Samstag (16.) ab 19 Uhr in der Weststadthalle ihren Abitur-Ball feiern.