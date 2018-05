Anzeige

Der Jugendchor am Alten Kurfürstlichen Gymnasium (AKG) unternimmt unter der Leitung von Sabine Wulf und Manfred Hein eine Konzertreise nach München unter Vermittlung dreier ehemaliger Chorsänger, die heute mit ihren Familien in München wohnen.

Die Fahrt beginnt am 31. Mai (Fronleichnam) und geht bis zum 4. Juni; ein Konzert und einen Gottesdienstauftritt gibt es am 3. Juni in der evangelischen Christuskirche in München-Neuhausen. Zum Fahrtenprogramm gehören auch eine Innenstadtführung, ein Besuch des Deutschen Museums und eine Tagesfahrt zum Wendelstein. Unter dem Titel „Unser Programm für München“ singt der Chor am Freitag, 25. Mai, um 19 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche in Auerbach ein Vorkonzert, in dem auch der Basis-Chor der Schule und ein schuleigenes Streichtrio als Gast mitwirkt. Im ersten Teil erklingt geistliche Musik, im weiteren Verlauf deutsche Volkslieder, Chormusik aus England und den USA, internationale Pop-Musik sowie am Ende geistliche Abendlieder.

Der Eintritt ist frei; es wird jedoch eine Spende für die Kasse des Jugendchors erbeten. red