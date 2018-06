AKG-Legion trotzt Angriff der Germanen

Anzeige

Dass die Römer trotzdem nicht trocken blieben, lag vielmehr an den gewitzten Germanen (neun Abiturienten des AKG), die beim Versuch, an die begehrten Legionsadler zu gelangen, auch Wasserspritzen einsetzten. Außerdem hatten sie sich so einiges ausgedacht, was die Römer durchaus in Bedrängnis brachte.

Der gefährlichste Angriff fand gleich zu Beginn der Wanderung statt – die Römer waren noch dabei, die richtige Aufstellung zu finden, und wenn ein sieben Kilometer langer Weg vor einem liegt, rechnet natürlich niemand nach den ersten 200 Metern schon mit einem Germanenangriff. Aber die Römer aus Bensheim konnten ihren Adler sowohl bei diesem als auch bei den anderen Angriffen erfolgreich verteidigen, und das ohne Gewalt, wie es die Spielregel für beide Seiten vorgibt.

Müde und erschöpft kamen sie mit ihren Lehrerinnen Frau Emig und Katja Keller an der Saalburg an, wo anstatt einer Pause gleich eine Kastell-Führung auf sie wartete. Die aufmunternden Hinweise der Museumspädagogin, dass die Römer früher weitaus größere Strecken mit einem Vielfachen an Gepäck bewältigen mussten, waren da nur ein schwacher Trost.

Trotzdem war es dann sehr interessant zu erfahren, wie es den Römern in Germanien tatsächlich ergangen war, und nach der Führung gab es schließlich auch die ersehnte Pause in der römischen Taberna, wo man neben original römischen Speisen auch echtes hessisches Konditoreneis serviert bekam.

Mit Spannung warteten die Römer nun auf die von den Germanen vorgenommene Prämierung der Legionsadler. Für die AKG-Legionäre gab es diesmal den zweiten Platz, und sie freuten sich über ihren Preis, eine antike Feldflasche und eine große Portion Gummibärchen.

Die Rückfahrt mit dem Bus stand ganz im Zeichen der Völker-Verständigung: Römer und Germanen teilten geschwisterlich ihre Gummibärchen. Und immer wieder war zu hören: „Dürfen wir im nächsten Jahr wieder mitmachen?“ red

