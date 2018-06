Anzeige

Bei einem solch’ musikalischem Abiturjahrgang war es konsequent, jemandem die AKG-Medaille „pro virtute et prudentia“ zu verleihen, der sich in diesem Bereich besonders hervorgetan hat: als Sänger, Leiter des Stufenchors, aktiv in der Rhythmusgruppe, der Big Band, zudem Abiturient mit sehr guten Leistungen, als begabter Mathematiker, Schauspieler und begnadeter Kirchenmusiker: „Johannes Opfermann verkörpert die Vielseitigkeit humanistischer Bildung, für die das AKG steht.“ So hieß es unter anderem in der Laudatio seiner Tutorin und Leiterin des Musik-Leistungskurses, Sabine Wulf.

Am Ende des Abends war für die Schüler vermutlich der „Freispruch“ ihres Oberstufenleiters Hans-Jürgen Boysen-Stern das Wichtigste. So wie früher die Gesellen mit dem Gesellenbrief freigesprochen wurden, sind es nun die Schüler mit dem Abiturzeugnis: Frei von schulischen Zwängen. Frei in ihren Entscheidungen. Ob sie sich leiten lassen von den guten Ratschlägen des Abends, wird die Zukunft zeigen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.06.2018