AKG-Robotics-Team erfolgreich

Bensheim.Das First Lego League Team des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums (AKG) in Bensheim – bestehend aus fünf Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse – nahm zum ersten Mal am Regionalwettbewerb der First Lego League teil.

Dies ist ein international anerkannter Informatikwettbewerb, bei dem Jung-Programmierer mit dem Bau und der Programmierung eines Lego-Roboters ihr Können unter Beweis stellen.

Die First Lego League (kurz: FLL) steht in jedem Jahr unter einem anderen, meist aktuellen Thema - im Jahr 2018/19 heißt das Motto „Into Orbit“. Dabei bewerten die verschiedenen Jurys die Kategorien Teamwork, Robotgame und die Kategorie Forschungsauftrag.

Arbeiten unter Zeitdruck

Beim Robotgame hat der Roboter eines Teams zweieinhalb Minuten Zeit, um in einer von der FLL vorgegebenen Arena so viele Aufgaben wie möglich zu bewältigen.

KYRAF@akg.robot, so der Name und gleichzeitig die Kontaktadresse des erfolgreichen AKG-Teams, belegte am Ende des neunstündigen Wettbewerbmarathons in Mannheim in der Gesamtwertung einen der vorderen Plätze und gewann zusätzlich den Sonderpreis der Jury für das kreative Überwinden vieler Hindernisse in der Vorbereitung des Wettbewerbs sowie für effizientes Arbeiten unter Zeitdruck.

Dies motiviert das Team mit den AKG-Schülern Florian Ziegler, Adrian Lammbert, Robert Meyer, Kyra Scholz, Jana Zipser und Christian Guba jetzt besonders, unter der Leitung ihrer Coaches Christian Guba und Dr. Hans-Jürgen Boysen-Stern in der nächsten Saison wieder richtig durchzustarten. red

