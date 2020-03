AKG-Schüler bundesweit erfolgreich

Bensheim.Auch in diesem Schuljahr konnte das Alte Kurfürstliche Gymnasium wieder viele Wettbewerbserfolge im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften für sich verbuchen. Schulleiterin Nicola Wölbern würdigte nun die großartigen Erfolge und überreichte bei den Siegerehrungen Urkunden und Preise.

In Mathematik ist das Interesse der Schüler an einer Wettbewerbsteilnahme nach wie vor erfreulich hoch. So hatten sich in diesem Jahr 240 Teilnehmer in 62 Teams für den Bolyai-Wettbewerb gemeldet, bei dem es darum geht, Denkaufgaben gemeinsam in konstruktiver Zusammenarbeit lösen.

Dass sie dies sehr erfolgreich schafften, zeigte am Ende der hessenweite Vergleich. Gleich fünf AKG-Teams schafften es im Feld der insgesamt 700 angetretenen Mannschaften in Hessen auf die Siegerplätze (Rang eins bis sechs. In der Jahrgangsstufe 5 belegte den vierten Platz das Team mit Theo Bonrad, Merle Kaluza sowie Salome und Jonathan Schöpf, dicht gefolgt auf Platz fünf von Noa Rieg, Antonia Bender, Lucia Grotefeld und Elsa Lissner. Ebenfalls einen vierten Platz erzielte in der Jahrgangsstufe 7 die Gruppe mit Florentine von Falkenhyn, Alexander Jorias, Dana Brückner und Jonas Etteldorf.

In der Jahrgangsstufe 8 kam das Team mit Max Kissel, Moritz Schmidt, Lisa Marie Schuster und Emilia Maier auf den fünften Platz, in der Klassenstufe 11 sicherte sich das Team mit Henny Schimossek, Tom van Diejen, Luis Brettinger und Benedikt Simon Dirr ebenfalls einem vierten Platz.

Eine jahrelange Tradition hat am AKG die Teilnahme an der Mathematik-Olympiade, der sich auch in diesem Schuljahr wieder eine Reihe von Schülern stellten, nicht selten zum wiederholten Mal. Unter den Schulsiegern, die kürzlich von der Schulleitung geehrt wurden, konnten sich drei Teilnehmer für den Landesentscheid qualifizieren: Alexander Jorias (Klasse 7), Sandro Aust (Klasse 8) und Tom van Diejen (Jahrgang Q 2) nahmen Ende Februar an der dritten Runde in Darmstadt teil, bei der sich sowohl Sandro Aust als auch Tom van Diejen am Ende in der Top Ten der Hessenrangliste ihres Jahrgangs platzieren konnte.

Auf den Kreisentscheid bereiten sich aktuell die Schulsieger des diesjährigen Landeswettbewerbs Mathematik in Klasse 8 vor: Laetitia Holz wurde mit 46,5 von 48 möglichen Punkten Schulsiegerin, gefolgt von Fabian Rentzsch, Emma Voß und Rebanna Klawitter. Alle vier qualifizierten sich damit für die zweite Runde, bei nun unter allen Schulsieger die Kreissieger ermittelt werden.

Mehrere sehr erfolgreiche Teilnehmer gab es beim diesjährigen Heureka-Wettbewerb zu den Themen Mensch, Natur und Technik, an dem 180 AKG-Schüler teilgenommen hatten. In Klassenstufe 5 erreichte Merle Karluza nicht nur den Landessieg, sondern zudem den bundesweit siebten Platz. Auch der Landeszweite Carlo Leggieri und die beiden Landesdritten Hendrik Woschnitza und Julius Leidel kommen vom AKG.

In Klasse 6 teilen sich Christopher Wahlig und Jonathan Mielke den Landessieg und kamen auf Bundesebene auf Platz neun ihrer Jahrgangsstufe.

Erste erfolgreiche Schritte im Bereich der naturwissenschaftlichen Forschung gingen Victoria Stadler, Marlena Bestian und Mathilda Paasche (7. Klasse): Sie haben bei der 36. Runde von „Chemie - mach mit!“ der Goethe-Universität Frankfurt zu dem Thema „Ein blaues Wunder ?!“ teilgenommen. Für ihre Dokumentation der Versuche haben sie in der Kategorie „Frühstarter“ den dritten Platz errungen und waren zur Preisverleihung an der Universität Frankfurt eingeladen. red

