AKG stellt alle Landessieger

Bensheim.Nach der Bekanntgabe der Platzierungen und Preise war die Freude in der Schulgemeinde riesig, stellt das AKG doch in allen Jahrgangstufen die jeweiligen Landesmeister in dem bundesweit durchgeführten Wissenstest für die Jahrgangstufen drei bis acht in den MINT-Fächern.

In der Klasse 5 gewann Moritz Dose mit 164 Punkten, in Klasse 6 ließ Kai Louis Barmann mit dem historisch besten AKG-Ergebnis von 168 Punkten alle hinter sich und in Klasse 7 holte Lisanne Künzler den Titel. In Klasse 8 steigerte sich der Vorjahres-Landesdritte Manuel Simrock diesmal aufs Siegerpodest. In Klasse 5 kommen zudem noch der Landeszweite Christopher Peter Wahlig und der Landesdritte Jonathan Mielke vom Bensheimer Gymnasium. Maxim Iomdim wurde Landesvizemeister in Klasse 6.

Der Heureka-Wettbewerb gilt es in 45 Minuten 45 – je nach Jahrgangstufe unterschiedlich schwierige – Multiple-Choice-Fragen aus den Gebieten Menschenkunde, Natur und Technik zu beantworten. Im aktuellen Wettbewerb beteiligten sich mehr als 500 Schulen und ungefähr 35 000 Schüler.

216 Teilnehmer an der Schule

Neu war diesmal, dass der Wettbewerb online und somit in den Computerräumen stattfand. Freiwillig stellten sich vom Alten Kurfürstlichen Gymnasium 216 Schüler den unterschiedlichsten Fragen vom Einzeller bis zum Computernetzwerk. Für jede richtig beantwortete Frage gab es drei Pluspunkte. Vorsicht war aber geboten, denn für falsche Antworten gab es auch Minuspunkte. Da alle mit 45 Punkte Guthaben starteten, konnten minimal null und maximal 180 Punkte erreicht werden. Allen Siegern überreichte Schulleiterin Nicola Wölbern neben den Urkunden auch Sachpreise wie Bausätze oder Quadrocopter und auch unterhalb der Landesebene gab es für die vordersten Plätze noch kleine Preise. Alle übrigen Teilnehmer freuten sich diesmal über das Spiel Krypsis, ein Kartenspiel, bei dem vor allem zoologisches Wissen gefragt ist. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.02.2019