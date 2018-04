Anzeige

Bensheim.Die englischsprachige Theater-AG des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums führt „A Midsummer Night’s Dream“ von William Shakespeare auf.

Wenn der Elfenkönig Oberon und die Feenkönigin Titania Ehekrach haben, stehen auch die Liebesbeziehungen der Menschen unter einem schlechten Stern: Hippolyta, die Amazonenkönigin, ist wenig begeistert von der Idee, Theseus heiraten zu müssen und Hermia hat keine Lust, Demetrius zu ehelichen, denn sie liebt Lysander. Helena hingegen liebt Demetrius, der aber nennt sie eine hässliche Kröte.

Puck und die Zauberblume

Da kommt Puck gerade recht: Mit Hilfe einer Zauberblume soll er im Auftrag Oberons dafür sorgen, dass jedes Töpfchen sein Deckelchen findet. Als erstes sorgt Puck jedoch dafür, dass sich die Feenkönigin in einen Esel verliebt. Auch sonst scheint er eher Freude am Schabernack als an der Lösung von Konflikten zu haben. Die Theater-AG spielt Shakespeares unterhaltsames Stück in modernem Englisch mit selbst geschneiderten Kostümen – und zwar im Speichertheater des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums am 2., 3. und 4. Mai um 19.30 Uhr.