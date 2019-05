Fehlheim.Bei der hessenweiten Aktion „Sauberhaftes Hessen“ machten am Dienstag auch die Kinder der Fehlheimer Kita Sankt Bartholomäus mit und sammelten einen ganzen Vormittag lang mit Handschuhen und Müllsäcke bestückt in und um Fehlheim herum Müll. Müde, aber stolz darüber, Fehlheim etwas sauberer gemacht zu haben, kamen die Kinder mit vollen Müllsäcken in die Kita zurück. red/Bild: Kita

