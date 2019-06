Aktionstag in der Fußgängerzone

Bensheim.Die Initiative „Bensheimer Netz – Hilfe, wo sie gebraucht wird“ lädt mit der Stadt zum Aktionstag ein. Am Samstag, 29. Juni, stellen die Partner des Hilfsnetzwerks im Zeitraum vom 10 bis 13 Uhr ihre Unterstützungsmöglichkeiten für bedürftige Mitbürger vor.

Am Aktionstag informieren zahlreiche Unterstützer des Netzwerks rund um den Bürgerwehrbrunnen über ihr Angebot und stehen zum persönlichen Gespräch bereit – darunter die Bürgerhilfe Bensheim, die DRK/JRK-Ortsvereinigung, das Mehrgenerationenhaus, die Seniorenlotsen Bensheim, die Beratungs- und Interventionsstelle Bergstraße Häusliche Gewalt gegen Frauen sowie das Frauenhaus Bergstraße und das Frauenbüro Bensheim, die Tafel, die AWO Bensheim, der Verein Hilfe für Wohnungslose, Pro Vita, die Erwerbsloseninitiative „Lichtblick“ und die Ausbildungsinitiative PfAu.

Sämtliche Angebote, mit denen die örtlichen Vereine, Organisationen und Institutionen in Not geratene Bürger unterstützen, bündelt das seit über zehn Jahren bestehende Bensheimer Netz in einem Hilfskatalog. Ansprechpartnerin für Informationen rund um das Netzwerk ist bei der Stadt Bensheim Petra Rettig (Telefon: 06251 5826376, E-Mail: petra.rettig@bensheim.de). ps

