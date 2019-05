Aktionstage im Caritaszentrum

Bensheim.Im Caritaszentrum Franziskushaus finden am Montag (27.) und Dienstag (28.) die Aktionstage Mehrgenerationenhaus statt. Ziel ist es, das Miteinander der Generationen zu stärken. Durch das Mehrgenerationenhaus wird Jung und Alt die Möglichkeit gegeben, gemeinsam Zeit zu verbringen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Am Montag von 15 bis 17 Uhr präsentiert die Gruppe „Kreativ mit Garn“ ihre Arbeiten. Die Gruppe trifft jeden Montag zum gemeinsamen Stricken, Häkeln und Nähen und lädt alle, die an Handarbeit interessiert sind, zum Mitgestalten ein. Als besondere Attraktion wird an diesem Nachmittag an einem Spinnrad Wolle gesponnen.

Am Dienstag von 15 bis 17 Uhr gibt es unter dem Motto „Ein bisschen Spaß muss sein“ einen Offenen Spielenachmittag für Jung und Alt. Das Angebot ist eine Kooperation mit der Spielerei Bergstraße. Für alle Kinder werden in der Turnhalle des Mehrgenerationenhauses verschiedene Spiele aufgebaut. Jeder ist willkommen. Die Teilnahme an den Angeboten ist kostenlos. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.05.2019