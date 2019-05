Aktionswoche mit Musical und Konzerten

Bensheim.Die Aktionswoche der Musikschule Bensheim zum 40-jährigen Jubiläum beginnt am Samstag, 11. Mai, mit einem Kindermusical im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach. Der heitere Blockflötenkrimi „Gesucht“ von Allan Rosenheck bildet den Rahmen für eine bunte Mischung aus Musik, Gesang und Tanz.

Ausführende sind rund 50 Schüler im Alter von vier bis 18 Jahren aus den Blockflötenklassen von Gabriela Roos-Weimar mit musikalischer Unterstützung von Thomas Adelberger am Klavier. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Veranstaltungsreihe wird im Eysoldt-Foyer des Parktheaters fortgesetzt mit Klassenvorspielen der Celloklasse von Andreas Schuler am 13. Mai, der Schlagzeugklasse von Holger Nesweda am 14. Mai und der Klavierklasse von Laima Hofmann am 15. Mai jeweils um 18 Uhr.

Ein Konzert des Schlagzeugensembles unter Leitung von Helmut Karas am Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr und ein Kammermusik-Dozentenkonzert am Freitag, 17 Mai, um 19.30 Uhr bilden den Abschluss der musikalischen Projekttage. Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen frei. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.05.2019