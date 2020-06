Aktuelle Angebote im Fitnesstraining

Bensheim.Nach der Wiedereröffnung der Sporthallen können beim TV Bensheim fast wieder alle Trainingsstunden im Gymnastik- und Fitnessbereich angeboten werden. Ausnahmen sind „Bodyworkout“ und „Powerpilates“ am Donnerstag in der Joseph-Heckler-Schule, diese starten erst wieder nach den Sommerferien. Hatha-Yoga am Montagmorgen und Freitagabend findet weiterhin überwiegend online statt.

Alle anderen Angebote werden wie gewohnt durchgeführt. Da einige Kurse aufgrund der hohen Teilnehmerzahl oder geringen Raumgröße geteilt werden mussten, ist die Absprache mit der jeweiligen Übungsleitung notwendig.

Die Teilnehmer bringen eigene Matten mit und sind verpflichtet, die Abstandsregeln einzuhalten. Da die Duschen und Umkleiden nicht zugänglich sind, sollten alle schon in Sportkleidung kommen.

Die Gymnastik „fit und gesund“ am Dienstag um 20 Uhr in der Heckler-Schule wird bei schönem Wetter auf den Schulhof verlagert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.06.2020