Bensheim.Alain Frei räumt am 11. Januar 2019 in Bensheim ohne Tabus in seinem Programm „Mach Dich Frei“ mit so allerhand angestaubten Vorurteilen auf. Er beweist, dass Schweizer alles andere als neutral sind. Er stellt sich den wichtigen Fragen der Menschheit: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was ist eigentlich ein „Schmutzli“?

Antworten darauf soll es ab 20 Uhr im Parktheater geben. Einlass ist um 19 Uhr, Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Mit seinem dritten Programm „Mach Dich Frei“ meldet sich Alain Frei zurück. Der Gewinner zahlreicher Comedypreise gehört der neuen Stand-up-Generation an und ist einer der Senkrechtstarter der deutschen Comedyszene. Ganz nach dem Motto seines neuen Solos bestreitet er neue Wege in der Comedy, durchbricht alte Lachgewohnheiten und macht sich auf zu ganz neuen Humorsphären.