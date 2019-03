Albert Lee im Musiktheater Rex

Bensheim.Der zweifache Grammy-Preisträger Albert Lee zählt zu den einflussreichsten Gitarrenvirtuosen unserer Zeit. Sein Gitarrenspiel ist geprägt von enormer Geschwindigkeit und Präzision. Im Laufe seiner Karriere spielte er unter anderem mit Eric Clapton, Joe Cocker, Bo Diddley, Jerry Lee Lewis, George Harrison, Tom Jones, Emmylou Harris und vielen anderen. Zudem ist er Mandoline- und Klavierspieler, Sänger, Komponist, Songwriter und Produzent.

Nun ist Albert Lee mit seiner in Los Angeles beheimateten Band auf Tournee und gastiert am Mittwoch, 20. März, im Bensheimer Musiktheater Rex. „Auch in seinem fünften Jahrzehnt als professioneller Musiker gewinnt er immer neue Fans dazu und gibt den frühen Wegbegleitern endlich, was sie schon immer wollten: Albert Lee als hochmotiviert aufspielender Frontmann, der aus einem großartigen Repertoire schöpfen kann“, heißt es von Seiten des Veranstalters.

