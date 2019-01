Albert Mehl packt stets mit an

Bensheim.Mit einem kleinen Sektempfang, einer Dia-Schau, einem Rück- und Ausblick sowie einer Ehrung startete der deutsch-ungarische Freundeskreis Mohács bei seinem Neujahrsempfang ins Jahr 2019. Gut 70 Mitglieder und Freunde waren in das Dorfgemeinschaftshaus in Zell gekommen. Einer der Höhepunkte war die Verleihung der Busho-Plakette und Ernennung zum Busho-Mann des Jahres an Albert Mehl. Diese Auszeichnung wird seit 2016 vergeben. Preisträger vorher waren Reinhard Grohrock, Willi Schobel und Franz Hermann.

Freundeskreis-Vorsitzender Franz Müller ging in seiner Ansprache auf die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Bensheim und Mohács ein und erinnerte daran, dass beide Städte im Jahr 1987 eine Partnerschaft eingegangen sind. Zwei Jahre nach der offiziellen Besiegelung dieser Verbindung wurde 1989 der Freundeskreis mit dem Ziel gegründet, die Partnerschaft mit Leben zu erfüllen, zu fördern und zu pflegen. Heute, nach 30 Jahren, könne man mit Recht sagen: Das ist gelungen. Aus Fremden sind Bekannte und aus Bekannten längst Freunde geworden. Im Oktober dieses Jahres wird mit einem kleinen Fest an das 30-jährige Bestehen des Freundeskreises erinnert.

Der Freundeskreisvorsitzende sagte weiter: „Auch wenn wir nach wie vor mit Sorge auf die politische Entwicklung Ungarns blicken, müssen wir uns um unsere Verbindungen und partnerschaftlichen Beziehungen zu Mohács keine Gedanken machen. Wir setzen im Kleinen um, was die Europäische Union einst vorgegeben hat: Frieden zu erreichen, Werte wie Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören, zu achten.“

Freude über Päckchen

Müller zeigte sich zuversichtlich, wenn er die vielen dankbaren Menschen in Mohács sehe, die sich wirklich freuten, auch wenn sie nur ein kleines Päckchen aus Bensheim erhielten. Die Kinder in den Kindergärten strahlen, wenn sie Spielsachen aus Bensheim, Schokolade oder wie beim letzten Mal, selbst gefertigte Socken und Schals, 110 an der Zahl, gestrickt von Hanni Schambach erhalten. Diese Freude sei genauso echt wie die im Behinderten- und Sozialheim Pandy Kálman, wenn dort fast neue Bett- und Handtücher und gut erhaltene Kleidung überreicht werden. Die Mitarbeiter des Mohácser Familiendienstes hätten die in großer Menge vorhandene Erwachsenenkleidung auch unter den Bedürftigen verteilt.

Müller abschließend: „Wir werden in unseren Bemühungen der Bevölkerung in Mohács zu helfen, nicht nachlassen. Für März dieses Jahres ist bereits ein weiterer, der 37. Hilfstransport in die Partnerstadt terminiert. Das heißt, wir werden auch in diesem Jahr Hilfsgüter aller Art, für kleine, junge und alte Menschen sammeln. Wir werden wieder unsere Feste veranstalten, die die Verbindungen und freundschaftlichen Beziehungen innerhalb der Bevölkerung Bensheims festigen sollen. Die Gewinne daraus werden eins zu eins nach Mohács fließen.“

In seiner Laudatio zur Verleihung der Busho-Plakette sagte Müller, dass Albert Mehl seit 1996 dem Freundeskreis angehöre und seit 2008 aktiv im Vorstand mitarbeite. Auf Albert Mehl sei Verlass, er sei sogar unverzichtbar. Müller: „Gefragt sind sein handwerkliches Geschick und seine Lösungsvorschläge. Mit zwei, drei Handgriffen löst er Probleme in Sekundenschnelle, bei denen sich andere erst einmal den Kopf zerbrechen. Albert Mehl ist ein Allrounder und weiß genau, wo es anzupacken gilt. Ob beim Auf- und Abbau unseres Mohács-Standes beim Bürgerfest, ob bei anstehenden Reparaturen, ob bei der Organisation und Planung der zahlreichen Veranstaltungen im Jahresablauf, ob beim Verladen der Hilfsgüter: Albert Mehl steht Gewehr bei Fuß.“

Rat- und Ideengeber

Mehl sprühe vor Ideen, sei Ratgeber innerhalb des Freundeskreises und sich dabei für keine Arbeit zu schade. Wenn man Albert Mehl brauche, sei er immer, tatkräftig unterstützt von seiner Frau Petra, zur Stelle. „Ehrenamtliches Engagement wird bei ihm groß geschrieben. Das beweist er auch in anderen Bensheimer Vereinen, beispielsweise beim KSV. “ Im Beisein der früheren Kreisbeigeordneten Egon Straub und Theo Sartorius, Stadtrat Andreas Born, des Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Bensheim Eric Tjarks sowie des ehemaligen Vorsitzenden Valentin Lepold verliehen Franz Müller und zweiter Vorsitzender Reinhard Grohrock diese Auszeichnung, die mit der Busho-Plakette und einem Busho-Bild verbunden ist. Für Mehls Ehefrau Petra gab es einen Blumenstrauß.

Nachdem sich die Gäste bei einem deftigen Neujahrsessen gestärkt hatten, wurden die Aktivitäten des vergangenen Jahres in einer Dia-Show, zusammengestellt von Sabine Fortwängler, noch einmal in Erinnerung gerufen. mül

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.01.2019