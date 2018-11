Alfons erzählt Geschichten

Bensheim.Alfons, der Reporter mit dem Puschelmikrofon und Geschichtenerzähler, kommt mit seinem Programm „Wiedersehen macht Freunde“ am Freitag, 14. Dezember, um 20 Uhr ins Parktheater Bensheim.

In der Ankündigung heißt es: „Alfons hat einen Termin. Und er ist pünktlich – obwohl er Franzose ist. Er wartet auf seine zwei besten Freunde, Jérome und Jean-François. In ihrer Jugend waren sie ein Herz und eine Seele, bis das Leben dazwischen kam und ihre Wege trennte. Doch bevor sie auseinandergingen, trafen die drei eine Verabredung: Heute in 20 Jahren, gleicher Ort, gleiche Zeit. Nun ist der Tag gekommen. Und während die beiden anderen auf sich warten lassen, lässt Alfons die Vergangenheit Revue passieren.“

„Ich mag echte Geschichten“, sagt Alfons, seines Zeichens französischer Reporter mit Trainingsjacke und unvergleichlichem Charme. „Wenn ich zum Beispiel meine Reportagen drehe, dann mache ich das nicht aus Schadenfreude oder Gehässigkeit – ich freue mich ehrlich, wenn mir die Menschen auf dem Wochenmarkt ihre Wahrheiten erzählen. Und wenn ich auf der Bühne stehe, dann erzähle ich eben meine eigenen.“

Also nutzt der Comedian die unfreiwillige Wartezeit, um die Geschichte seiner Jugend zu erzählen, zugleich die Geschichte einer echten Freundschaft, im damals noch so wilden Paris. „Es gibt so viele wunderbare Momente im Alltag, es wäre Verschwendung, sich etwas auszudenken. Das Lustige, Erschreckende und Besondere, das sind für mich die echten Perlen des Lebens.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018