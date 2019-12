Alfons ist „jetzt noch deutscherer“

Alfons tritt im Mai 2020 im Parktheater auf. © Guido Werner

Bensheim.Mit dem Programm „Jetzt noch deutscherer“ tritt der Kabarettist Alfons am Sonntag, 10. Mai 2020, im Bensheimer Parktheater auf. Veranstalter ist der Lorscher Kulturförderkreis Sappalostra in Kooperation mit dem Theater Sapperlot.

Über das Programm heißt es: „,Jetzt noch deutscherer’ ist eine wunderbare Mélange aus Theater und Kabarett – und zugleich noch viel mehr als die Summe dieser Zutaten. Ein Abend mit anhaltenden Nachwirkungen: Wärme im Herzen und Kater in den Lachmuskeln.“

Und Alfons kommt nicht allein, sondern in charmanter Begleitung: Untermalt und umspielt von der Sängerin Julia Schilinski wird seine Geschichte immer wieder zum musikalischen Pas de deux, mal humoristisch, mal nachdenklich.

In seinem neuen Programm erzählt Alfons die Geschichte seiner Deutschwerdung, von den zauberhaften, sonnigen Kindheitstagen in Frankreich bis hin zum betörend samtigen Grau deutscher Amtsstuben. Wer hätte gedacht, dass ein einzelner Brief so viel Chaos anrichten könnte? „Sie leben schon sehr lange in Deutschland – möchten Sie deutscher Staatsbürger werden?“, hieß es in einem amtlichen Schreiben.

Alfons sagt dazu: „Ich hatte mir diese Frage noch nie gestellt. Ich habe mir den Brief erstmal genau angeguckt, denn ich habe gelernt: Man muss in Deutschland aufpassen, seitdem Gutenberg im 15. Jahrhundert das Kleingedruckte erfunden hat. Vielleicht steht da ja, Deutschsein ist im ersten Jahr kostenlos, aber dann . . .“ Aber nichts, kein Kleingedrucktes, keine Werbung, stattdessen offizielle Amtspost. Ich dachte mir: Deutscher werden – warum eigentlich nicht? Aber gleichzeitig auch: Warum eigentlich? Sie müssen wissen, Franzose und Deutscher, das ist ein Widerspruch in sich: Deutsche sind diszipliniert, pünktlich und effizient – Franzosen sind . . . normal!“

Bei Alfons aber ist auf einmal nichts mehr normal: Gerade noch war man erfolgreicher rasender Reporter mit Trainingsjacke und Puschelmikro und plötzlich gerät alles aus dem Gleichgewicht . . .

Die Veranstaltung findet am 10. Mai 2020 im Parktheater Bensheim bei freier Platzwahl statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.12.2019