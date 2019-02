Alfred Christ feierte 95. Geburtstag

BENSHEIM. .Es ist ein bewegtes Leben, auf das Alfred Christ in dieser Woche in Bensheim zurückgeblickt hat. Anlass war sein 95. Geburtstag, den er im Beisein seiner Frau und seiner Familie feierte.

Die Jahre beim Militär, der Zweite Weltkrieg, Kriegsgefangenschaft seine Arbeit in der Lederindustrie im Großraum Offenbach und im Polster-Handwerk in Weinheim, aber auch zwanzig Rentnerjahre auf Mallorca haben ihm reichlich Geschichten beschert, an die er sich erinnerte. Geprägt war die Zeit, das machten seine Erzählungen beim Blättern in Alben und Unterlagen deutlich, von Höhen aber auch von Tiefen. Geboren wurde Alfred Christ in Neu-Isenburg, seine Frau Anna-Maria, die aus einer Wirtsfamilie in Klein-Hausen, heute gemeinsam mit Groß-Hausen Einhausen, stammt, hat er während seiner Soldatenzeit kennengelernt. Später lebte das Ehepaar gemeinsam in Einhausen, bevor es die beiden nach dem Arbeitsleben nach Mallorca zog, von wo sie im Jahr 2000 nach Bensheim kamen.

Im vergangenen Jahr feierten Alfred und Anna-Maria Christ ihren 70. Hochzeitstag. Das Ehepaar hat zwei Kinder, zwei Enkel und zwei Urenkel. thz/Bild: Zelinger

