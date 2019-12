Alkoholfreie Bierprobe im Odenwald

Bensheim.Die Liebfrauenschule (LFS) in Bensheim feiert das 25. Jahr ihrer Partnerschaft mit der Dr. Challoner’s Grammar School in Amersham. Zu diesem besonderen Jubiläum kam ein weiteres hinzu: Die 40- jährige Städtepartnerschaft zwischen Bensheim und Amersham, die – wie berichtet – mit einem Festakt im Kolpingshaus gefeiert wurde.

Es traf sich gut, dass zur gleichen Zeit der Schüleraustausch der beiden Partnerschulen stattfand. 14 Jungs der Challoner’s Grammar School trafen auf 14 Mädels der LFS und erleben eine abwechslungsreiche Zeit des Kennenlernens und der gemeinsamen Erlebnisse. Auf dem Programm stand zum Beispiel ein gemeinsamer Ausflug nach Frankfurt. Dieser wird sicher gut in Erinnerung bleiben, weil der Stadtführer es schaffte, eine Gruppe von 28 Jugendlichen über zwei Stunden lang zu begeistern, indem er ihnen alle Facetten dieser Bankenstadt mit ihrer eindrucksvollen Geschichte lebendig erschloss.

Ein weiterer Ausflug führte nach Stuttgart. Die englischen Gäste waren begeistert vom Porsche-Museum, dem Wahrzeichen deutscher Automobilkunst. Da Stuttgart aber noch mehr zu bieten hat, besuchte die Gruppe am Nachmittag den Landtag, erlebte eine Führung und hatte Gelegenheit, einen Abgeordneten der Grünen Partei kennenzulernen, um Fragen zu stellen. Als Experte für Umwelt- und Verkehrspolitik war Daniel Renkonen das Bindeglied zwischen Auto und Umwelt und überzeugte die jungen Leute, dass beides geht im „Musterländle“.

Ein weiteres Wahrzeichen deutscher Kultur durfte nicht fehlen: das Bier. Deshalb gönnte sich die Gruppe einen Ausflug in den Odenwald und besichtigte die Schmucker-Brauerei mit anschließender (alkoholfreier) Bierprobe.

Wie in jedem Jahr waren die Weihnachtsmärkte eine Hauptattraktion, weil es alles das gibt, was man mit deutscher Gemütlichkeit verbindet: Glühwein, Lichterketten, Kulinarisches, Weihnachtssongs und Weihnachtsdüfte – und das sowohl in der Großstadt als auch im beschaulichen Bensheim.

Selbstverständlich ist es immer ein Ziel des Austausches, dass die Schüler und Schülerinnen auf beiden Seiten Land, Familienleben, Kultur und Schulleben kennenlernen. Dazu gibt es ausgiebig Gelegenheit, da man in Familien wohnt, dabei Sprachkenntnisse verbessert und einen authentischen Einblick in das Gastland erhält.

Dieses Ziel der Schulpartnerschaft ist den Kolleginnen der LFS, die den Austausch seit Jahren im Team organisieren, ein Hauptanliegen. Hierzu braucht es Gastfamilien, die bereit sind, sich in der hektischen Vorweihnachtszeit auf einen Gast einzustellen.

Gleichzeitig weiß man aber auch, dass die eigenen Töchter vom Gegenbesuch in Amersham im nächsten Jahr profitieren werden. So hofft die LFS, dass sie in 15 Jahren ein 40-jähriges Jubiläum feiern kann – so wie es die beiden Städte in diesem Jahr tun. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.12.2019