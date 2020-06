Alle Masken-Modelle wieder verfügbar

Tourismus

Neue Parkplätze an der Beedenkircher Straße

Ab diesem Wochenende wird die Gemeinde Lautertal auch an der Beedenkircher Straße in Reichenbach das Parken regeln. Nachdem zur Entlastung der Anwohner am Felsenmeer bereits ein Wachdienst am Parkplatz in Reichenbach eingerichtet ...