Alleinerziehende treffen sich

Bensheim.Das Familienzentrum Bensheim veranstaltet am Sonntag, 19. Mai, von 10 bis 12 Uhr einen offenen Treff für alleinerziehende Mütter und Väter.

In einer angenehmen Atmosphäre soll alleinerziehenden Eltern die Möglichkeit gegeben werden, andere Mütter und Väter mit gleicher Problematik kennenzulernen und sich auszutauschen. Gemeinsam soll herausgefunden werden, was Alleinerziehende bewegt und was sie benötigen.

Brunch am Vormittag

In der Kaffeestube des Familienzentrums gibt es an diesem Sonntagvormittag einen Frühstückbrunch und auch die Kinder sind herzlich willkommen. Es gibt genügend Möglichkeiten zum Toben und Spielen. Begleitet wird dieser Vormittag von Elke Redemund.

Interessierte Mütter und Väter können sich unter Telefon 06251/ 805310 oder per E-Mail an partner@ familienzentrum-bensheim.de anmelden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 10.05.2019