Allerheiligen mit dem Kammerchor

Bensheim.Das Fest Allerheiligen wird in der Stadtkirche Sankt Georg am Vorabend des Allerheiligentages, am Mittwoch, 31. November, 19 Uhr, mit einem festlichen Hochamt gefeiert.

Mitwirken wird der Kammerchor Sankt Georg unter Leitung von Regionalkantor Gregor Knop. Der Kammerchor bringt den Choral, „Sehet welche Liebe“ aus dem Oratorium „Paulus“ von Felix Mendelssohn Bartholdy zu Gehör. Im Allerheiligenhochamt werden die Namen der Verstorbenen der Stadtkirchengemeinde seit dem Allerheiligentag des letzten Jahres vorgetragen. Den Gottesdienst zum Allerseelentag feiert die Pfarrgemeinde Sankt Georg gemeinsam mit den Franziskanern am 2. November, 18 Uhr, in der Klosterkirche. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.10.2018