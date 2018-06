Anzeige

Es war in der Tat eine interessante Möglichkeit, sich mit der Vergangenheit und Entwicklung Bensheims auseinanderzusetzen. Bilder aus Bensheim, Auerbach, Schönberg und Zell zeigten die Situation in den besagten Jahrzehnten. Straßenverkehr in der Hauptstraße, Parkplätze am Ritterplatz und am oberen Ende des Marktplatzes, die Anlage, die Hintergasse, das Hasengassenviertel, das Backebergel, das Rinnentor mit damaliger Neugasse und vieles andere mehr, manche Aufnahmen auch aus jeweils entgegengesetzter Blickrichtung. Aus den Stadtteilen waren unter anderem die Bereiche am Schönberger Schloss, an der Wilhelmstraße in Auerbach und am Hemsberg in Zell zu sehen.

Spaß am Bilderrätsel

Die Anwesenden hatten sichtlich und hörbar Spaß am Lösen der Bilderrätsel aus dieser Zeit. Auch so manches persönliche Erlebnis, das mit einem Foto verbunden war, wurde zum Besten gegeben. Es gelang zumeist, schon nach kurzer Zeit das jeweilige Foto einzuordnen, und nur bei ganz wenigen Aufnahmen fiel die Bestimmung schwer oder blieb das Rätsel ungelöst.

Drayß regte am Ende seiner Bilderschau an, diesen Schatz an Fotografien aus jüngster Vergangenheit zu ordnen und in Form eines kleinen Büchleins herauszugeben. Er habe dafür schon die Zusage der „Edition Ralf Fetzer“ aus Edingen-Neckarhausen, die auch sein Buch über die Beatgruppen der 1960er Jahre aus der Region aufgelegt hat. Von daher kam übrigens sein Kontakt zu Wigand Wahl, dessen Vater Helmut oft als Fotograf in Bensheim unterwegs war, zustande.

Der Vorsitzende der Kolpingfamilie, Josef Roesch, bedankte sich bei Ernst-Ludwig Drayß für die gute Idee zu der Veranstaltung und die zwei unterhaltsamen Stunden. Man wolle sich seitens der Kolpingsfamilie bei der Abfassung des Fotobuches einbringen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.06.2018