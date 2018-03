Als einzige Option bleibt die Einbahnstraße

Anzeige

Ähnlich bewertete es Dr. Thomas Götz für die Grünen. Es gebe nur Gewinner. Wenn es gelinge, die Firma Blechschmitt aus Fehlheim nach Bensheim zu verlagern, werde auch der Lkw-Verkehr abnehmen. „Die Befürchtungen eines Verkehrskollapses durch das Neubaugebiet sind damit vom Tisch“, betonte Götz. Er sei sich eigentlich auch sicher gewesen, dass sich damit die Diskussion um eine Umgehungsstraße erledigt habe. Allerdings wurde er eines Besseren belehrt, bemerkte er mit Blick auf die Äußerungen von Rainer Ahlheim.

Der SPD-Stadtverordnete aus Schwanheim ist nach wie vor der Meinung, dass eine Ortsumgehung die beste Lösung ist. „Der Verkehr wird weiter zunehmen.“ Ahlheim wunderte sich zudem, dass Einbahnstraßen nun möglich seien. Früher sei eine solche Lösung immer abgelehnt worden, weil sie verkehrstechnisch nicht möglich sei. „Wir haben lange genug geredet, erst jetzt hat es funktioniert.“

Anlieger zahlen weniger

Dr. Ulrike Vogt-Saggau (BfB) blickte zurück auf einen ihrer ersten kommunalpolitischen Termine 2016. Der war in Schwanheim und befasste sich mit dem Junkergarten. „Ich war schockiert über die Situation und von den Problemen der Anlieger.“ Deshalb sei sie glücklich, dass man einen Weg gefunden habe, mit dem alle Beteiligten zufrieden sind. „Es ist auch eine gute Lösung für Tiere und Pflanzen, weil keine zusätzlichen Flächen verbraucht werden“, spielte sie auf die Folgen einer neuen Straße an.

Dominik Wetzel (AfD) vertrat die Ansicht, dass der Verkehr nach der Umstellung leichter fließen werde. Immerhin seien knapp 5000 Fahrzeuge täglich dort unterwegs. Es sei wichtig, dass man frühzeitig reagiere, vor allem mit Blick auf das Neubaugebiet in Fehlheim.

In den Chor der Zufriedenen stimmten auch Holger Steinert (FDP) und Dr. Rolf Tiemann (FWG) mit ein. Das Vorhaben sei sinnvoll und notwendig, so Tiemann. „Es haben eine bisschen gedauert, aber jetzt freuen sich alle“, ergänzte Steinert augenzwinkernd. Immerhin wird über die Probleme in Schwanheim schon seit Jahrzehnten debattiert.

Mit der Einbahnstraßenregelung ist es aber nicht getan. Sowohl der Junkergarten als auch die Straße Am Falltor müssen ab dem nächsten Jahr erneuert werden. Die Falltor-Anwohner profitieren dabei von der nun beschlossenen geänderten Verkehrsführung.

Weil ihre Straße rechtlich an Bedeutung gewinnt, müssen sie bei einer Sanierung „nur“ 25 statt 50 Prozent Anliegerbeitrag zahlen.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 03.03.2018