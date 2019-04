Als Wanderhirte in den Alpen unterwegs

Bensheim.Ein musikalischer Vortrag von und mit Norbert Brandtner entführte die Zuschauer im Parktheater in die Bergwelt der Schweizer Alpen.

Brandtner war viele Jahre von Mai bis Oktober als Wanderhirte in den Bergen unterwegs, um dort 800 Schafe zu hüten. Anhand vieler Fotos und kurzer Filmbeiträge, entführte er das Publikum dabei in die karge Bergwelt. Der Vortrag wurde mit eigenen Kompositionen untermalt und nahm die Besucher mit auf eine unvergessliche Reise in bis zu 3000 Meter Höhe in den Schweizer Bergen – ohne Strom und Handyempfang. red/Bild: Stadtkultur

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.04.2019