Alte Bäume, der Bachlauf und Luftbilder

Auerbach.Wenn am Donnerstag nach Ostern, 25. April, die Besucher zur Ausstellungs-Eröffnung der Auerbacher Stadtteildokumentation ins Bürgerhaus Kronepark kommen, werden sie sich vermutlich die Augen reiben. Denn erstmals wird die Dokumentenschau im digitalen Format auf großen Fotopostern präsentiert.

Das Team der Stadtteildokumentation hat vier Themenschwerpunkte aufgearbeitet und präsentiert sie auf insgesamt 15 digitalen Tafeln im Format 1,20 mal 1,50 Meter.

Im vergangenen Jahr war das Team mit Sylvia Wenzel, Werner Parschau, Sieglinde Rindfleisch, Heide Kilian, Fritz Krauß, Udo Lang und Paul Weskamp im Fürstenlager unterwegs. Dort haben sie 43 Bäume rund um Herrenwiese, Schwanenteich und Ententeich fotografiert. Auch die Parkanlage rund um das Herrenhaus war im Fokus. Auf den Postern werden die „Botanischen Kostbarkeiten im Fürstenlager“ abgebildet und mit einer Kurzbeschreibung erläutert.

Themenschwerpunkte

Unterstützung erhielt das Team dabei von Ina von Lehsten und Marianne Ruskowski, die ihr Wissen bei den verschiedenen Themenführungen im Fürstenlager weitergeben.

Auf drei Tafeln sowie auf einer Panoramatafel wird „Der Lauf des Bachs in Auerbach” von seiner Quelle oberhalb von Hochstädten bis zur Mündung in den Winkelbach dargestellt. Interessant ist die Bezeichnung des Gewässers. Denn in seinem Lauf wechselt es nicht nur den Namen, es gibt keine einheitliche amtliche Bezeichnung. Mal ist von der Auer die Rede, mal vom Mühlbach, Auerbach und Ziegelbach.

Im Auerbacher Sprachgebrauch ist für den Abschnitt von Hochstädten, durch die Bachgasse bis zum Kronepark von der „Auer“ die Rede, danach fließt der „Ziegelbach“ weiter bis zum Winkelbach.

Im vergangenen Sommer hatte die Stadtteildokumentation eine Wanderung unternommen, die vom „Herrenwingert“ beim Schönberger Sportplatz bis zum Hochstädter Haus führte. Die in Fotos festgehaltene Strecke ist mit entsprechenden Erläuterungen auf vier Tafeln festgehalten.

„Auerbach aus der Vogelperspektive” wird mit Fotos aus den Jahren 1960 bis 1965 gezeigt. Es handelt sich um Aufnahmen des Fotografen Günther Hohenschild, der früher sein Fotogeschäft am Standort des heutigen Bürgerhauses hatte. Ergänzt wird dieser Blick von oben mit städtischen Luftaufnahmen.

Die Eröffnung der Ausstellung ist am Donnerstag, 25. April, um 18 Uhr. Stadtrat Hans Seibert wird die einleitenden Worte sprechen.

Danach kann die Ausstellung am Freitag (26. April) von 14 bis 18 Uhr, am Samstag (27.) von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag (28.) von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

Vor der Bühne werden die Mitglieder der Stadtteildokumentation wieder einen Lese- und „Babbeltisch“ mit den Arbeiten und Erzeugnissen der vergangenen Jahre aufbauen. Auch für Kaffee und Kuchen ist zu den Ausstellungszeiten gesorgt.

Die Einladungskarte zur Ausstellung ziert ein Bild des Malers Haydin mit dem Mammutbaum. js

