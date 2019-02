Bensheim.Der Verein für Volksgesundheit lädt für Mittwoch, 20. Februar, um 14.30 Uhr zu einem Vortrag in den Seniorentreff ein. Heilpraktikerin Ilse Grote referiert zum Thema „Schmerz lass nach“.

Immer mehr Menschen in Deutschland leiden unter chronischen oder akuten Schmerzen. Knapp fünf Prozent der Bevölkerung sind betroffen, davon Frauen häufiger als Männer, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Therapeuten müssen angesichts der wachsenden Anzahl an Schmerzpatienten, gleich welcher Genese, mit alternativen Behandlungsmöglichkeiten aufwarten können.

Fallbeispiele

An ausführlichen Fallbeispielen zu schmerzhaften Frauenbeschwerden wie Dysmenorrhoe oder entzündlichen Reizungen der Ovarien, Traumata, Kopf-, Rücken- oder Gelenkschmerzen, Entzündungen jeglicher Art und neuralgischen Beschwerdebildern, zeigt Ilse Grote anschaulich das breite Spektrum naturheilkundlicher Therapieoptionen.

Schmerzbehandlung, ohne den Fokus auf die Psyche des Patienten zu lenken sei dabei undenkbar – auch gegen psychosomatisch bedingte Schmerzzustände wie etwa spastisches Kolon oder funktionelle Herzbeschwerden gebe es naturheilkundliche Therapieoptionen. Eine erfolgsversprechende Therapiebasis für alternative Schmerztherapie biete die Komplex-Homöopathie. Des Weiteren hätten sich Homöosiniatrie, Laser- und klassische Nadelakupunktur, Magnetfeldtherapie und Neuraltherapie in der naturheilkundlichen Schmerztherapie bewährt. Gestreift wird auch die Mineralstofflehre nach Dr. Schüßler.

Alternative Schmerztherapie zeige beachtliche Erfolge, ganz ohne das Risiko von Nebenwirkungen oder Folgeschäden im Gegensatz zu synthetischen Schmerzmitteln.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. red

