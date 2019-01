Bensheim.Aller guten Dinge sind drei. Zum dritten Mal lädt der Architekt Sanjin Maracic zu einem Stadtrundgang mit einem besonderen thematischen Schwerpunkt ein. Maracic ist gebürtiger Bensheimer und engagiert sich in herausgehobener Rolle im Arbeitskreis Stadtgestaltung des Bürgerforums zur Zukunft der Innenstadt.

Bei seiner ersten Führung lag das Augenmerk auf den beiden Achsen der Fußgängerzone – der Hauptstraße von Nord nach Süd und der Bahnhofstraße von West nach Ost – sowie auf den zentralen Plätzen, allen voran Marktplatz und Beauner Platz. Bei einem zweiten, diesmal abendlichen Gang durch die Altstadt drehte sich alles um die Beleuchtung. Licht nämlich schafft nicht nur Atmosphäre; es erhöht auch das subjektive Sicherheitsgefühl. Alles zusammen ergibt das immer wieder geforderte städtebauliche Gesamtkonzept. Was genau darunter zu verstehen ist, definiert derzeit eine kompetent besetzte Arbeitsgruppe des Bürgerforums. Bis zum Frühjahr soll ein Masterplan stehen, der neben der architektonischen Gestaltung vor allem die Nutzung von Gebäuden und Straßenraum im Blick hat.

Ein solches integriertes Konzept erfordert eine Menge Fingerspitzengefühl und Sensibilität für gewachsene Strukturen. Altes bewahren, Neues ermöglichen, lautet das Motto. Am Denkmalschutz führt dabei kein Weg vorbei. Maracic, Spezialist für die Sanierung von Metzendorf-Immobilien, sieht darin mehr Chance als Hindernis. „Ich will Ängste und Bedenken abbauen.“

Wie Denkmalpflege funktioniert, will der Fachmann an mehreren kritischen Punkten vor Augen führen, vor allem auf dem Marktplatz samt dem ehemaligen Kaufhaus Krämer auf der anderen Straßenseite. Aber auch der Beauner Platz, den Maracic im Gesamtbild vom Hoffart-Gelände bis zum Rinnentor betrachtet, präsentiert sich als eine riesige Baustelle mit immensem Handlungsbedarf, aber auch viel Potenzial. Das Bürgerhaus, das für elf Millionen Euro grunderneuert wird, und nicht zuletzt der Dalberger Hof gehören für Maracic genauso dazu wie das Dauerärgernis Neumarkt-Center.

Die Aufgabe, einen Masterplan für die bauliche und infrastrukturelle Entwicklung der Innenstadt zu erstellen, ist eines von 23 Arbeitspaketen, die das Bürgerforum in seiner Plenumsrunde im Dezember geschnürt hat. Mehr dazu auf der Website des Bürgernetzwerks: www.buergernetzwerk.de

Dort kann auch darüber abgestimmt werden, welche Projekte Bürger für besonders dringlich und wichtig erachten. Wer sich darüber hinaus im Bürgernetzwerk engagieren will, findet auf der Homepage ein Registrierungsformular.

Der Stadtrundgang unter dem Aspekt Denkmalpflege beginnt am Sonntag (27.) um 11 Uhr vor der Sparkassenzentrale in der Bahnhofstraße. Willkommen sind alle, denen die Innenstadt am Herzen liegt, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.01.2019