Altpapier zum Container bringen

Zell.Auch an diesem Samstag (6.) kann die Feuerwehr Zell die Altpapiersammlung nicht wie gewohnt durchführen. Damit die Zeller Bürger nicht umsonst den Monat über gesammelt haben, besteht die Möglichkeit, das Papier in dem bereitgestellten Container am Vereinsheim zu entsorgen.

Der Container ist geöffnet, damit niemand sein Papier über den Rand wuchten muss. Die Feuerwehr bittet, nur Papier (Zeitungen, Prospekte, Bücher) anzuliefern. Kartonage als Umverpackung ist erlaubt. Große und sperrige Kartonage darf nicht in den Container, da sie bei der Weiterverarbeitung das Förderband blockiert.

Die Feuerwehr Zell bedankt sich vorab für die Unterstützung der Zeller und hofft, dass die nächste Sammlung im Juli wieder wie gewohnt stattfinden kann. Sollte man das Papier nicht selbst zum Container bringen können, „sprechen sie unsere Kameraden in der Nachbarschaft an, die sie gerne unterstützen“, teilt die Feuerwehr mit.

Der Sammelcontainer steht ab dem morgigen Freitag (5.) gegen 13 Uhr bis Samstag geöffnet zur Anlieferung bereit. red

