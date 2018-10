Altstadt und Sachsenhausen

Bensheim.Der deutsch-tschechische Freundschaftskreis hatte zu einem Besuch von Frankfurt eingeladen. Bei schönem Wetter startete die Bustour. Vorsitzende Carola Heimann begrüßte die Teilnehmer, wünschte einen tollen Tagesausflug und erläuterte das Entstehen sowie die Aufgaben des Freundschaftskreises.

Die Leitung dieser Fahrt hatte Vorstandsmitglied Iveta Cechova übernommen, die für die Vorbereitung und Durchführung des Ausflugs verantwortlich war. Nach der Ankunft in Frankfurt am Eisernen Steg und einer halbstündigen Freizeit startete in zwei Gruppen die zweistündige Stadtführung. Leider konnten Paulskirche und das Innere des Römers an diesem Tag nicht besichtigt werden.

Das Hauptaugenmerk galt jedoch dem Besuch der Neuen Altstadt. Offiziell wurde dieser neue Stadtbereich zwischen Römer und Dom Ende September eröffnet und hat inzwischen schon großes Interesse auf sich gezogen. Der Gang führte durch die verwinkelten Gassen bei malerischen Perspektiven.

In diesem Stadtviertel wurden 35 Häuser, davon 15 originalgetreue Rekonstruktionen und 20 Neubauten, erstellt. Die Stadtführer teilten zu verschiedenen historischen Gebäuden interessante Details mit. Im Rahmen der Führung wurde auch ein Blick in den Dom geworfen.

Abschluss des Ausflugs war ein gemeinsames Mittagessen im Restaurant „Zum gemalten Haus“ in Sachenhausen, wo ein separater Raum für die Gäste bereitgestellt war. Zum Abschluss der Fahrt bedankten sich die Fahrtteilnehmer bei Reiseleiterin Iveta Cechova, die es mit viel Geschick und Charme verstanden hatte, die Gruppe auf diesem Besuch von Frankfurt zu begleiten. mz

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.10.2018