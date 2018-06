Anzeige

Bensheim.Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) – Bereich Bauhofservice – teilt mit, dass am Mittwoch, 20. Juni, das Umweltmobil nach Bensheim kommt. Die Abgabe des Sondermülls, der nicht in der Restmülltonne, der Biotonne, auf der Müllsammelstelle oder über die Sperrmüllabfuhr entsorgt werden darf, ist an folgenden Stationen möglich:

13.30 bis 14 Uhr: Fehlheim, alte Schule/Verwaltungsstelle, Schulstraße 1;

14.30 bis 15.30 Uhr: Auerbach, Wendeplatz Berliner Ring 117, Zufahrt über Saarstraße (neben Tierklinik);