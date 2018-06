Anzeige

Blickfang des Bikeparks soll der meterhohe Starthügel sein, der anlässlich der Rad-Cross-DM errichtet wurde. Das Konzept richtet sich an Anfänger, ambitionierte Amateure und Profis und beinhaltet verschiedene Strecken für Mountainbikes, BMX-Räder, „Dirt Biker“ und Querfeldein-Fahrer.

Verschiedene Elemente wie Wippen, Brücken sowie Sand- und Steinpassagen sollen den Bikepark zum Eldorado für Radsportler machen.

Wippen, Brücken und Steine

Radsportbegeisterte und die, die es werden wollen, können sich dann selbst ein Bild davon machen, was ein „Pumptrack“ (Rundkurs versehen mit Bodenwellen und weiteren Elementen wie Steilwandkurven oder Sprüngen) ist oder was „Dirtline“ (Strecke mit hintereinander folgenden Sprüngen) bedeutet. Ein E-Bike-Parcours ist ebenso vorgesehen. Luc Dieteren, Vorsitzender der Radsportabteilung, betont, dass eine solche Anlage gerade Kinder und Jugendliche an den Radsport heranführen kann. „Der Bikepark soll das Herz für den SSG-Radsport sein und für alle, die sich fürs Radfahren begeistern.“

Die Gesamtfinanzierung des Projektes, das noch in diesem Jahr umgesetzt werden soll, erfolgt über die SSG Bensheim, die verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten auslotet. Von der Stadt Bensheim gibt es einen Investitionskostenzuschuss. Die Radsportabteilung der SSG hat 140 Mitglieder und wurde 1984 von Eberhard Neue gegründet. Von Spitzensportlern bis Freizeitradlern sind viele Leistungsgruppen in der Abteilung vertreten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.06.2018