Am Bürgerhaus lag nicht nur ein Schädel

Bensheim.Knochenfunde sind oft ein Fenster in die Vergangenheit. Fachleuten können sie wichtige Erkenntnisse über frühere Zeiten liefern, für Laien sind sie mitunter Anlass für nette (und zumeist unwissenschaftliche) Spekulationen. Der Schädelfund am Bensheimer Bürgerhaus (wir haben berichtet) bildet da keine Ausnahme.

Archäologen wie Museumsleiter Christoph Breitwieser oder Thomas Becker vom Landesamt für Denkmalpflege zeigten sich nicht überrascht, als Arbeiter vor mehr als einer Woche einen Totenkopf ans Tageslicht holten. Schließlich steht das Bürgerhaus auf einem alten Friedhof. Das wusste man bereits seit den 1975er Jahren, als beim damaligen Neubau 23 menschliche Skelette gefunden wurden, die in Ost-West-Richtung abgelegt worden waren – was für ein christliches Begräbnis spricht.

Deshalb konnte bei der aktuellen Entdeckung schnell Entwarnung gegeben werden, als die alarmierte Kriminalpolizei an der Grube vorstellig wurde. In den vergangenen beiden Tagen war ein Team der Landesdenkmalpflege aus Darmstadt unter der Leitung von Thomas Becker vor Ort, um den Fund zu dokumentieren – und um weitere Knochen mit aufwendiger Handarbeit sicherzustellen. Denn der Schädel gehört zu einem vollständig erhaltenen Skelett, das in etwas mehr als zwei Metern Tiefe unterhalb einer (später verlegten) Gasleitung ruhte.

„Wir haben hier einen der wenigen Bereiche, die damals nicht vom Neubau des Bürgerhauses tangiert waren“, erläuterte Bezirksarchäologe Becker, warum man nicht schon vor 45 Jahren auf die Überreste stieß. Er geht nicht davon aus, dass dort, an der Grenze zum Nachbargrundstück, weitere Knochen gefunden werden. Wenngleich man so etwas nie ganz ausschließen kann.

Das Skelett wird nun in Darmstadt gesäubert und untersucht. Mit der C 14-Methode soll die Datierung erfolgen. So können Archäologen das Alter von Funden bestimmen – anhand des Zerfalls des Kohlenstoffisotops 14 C. Dies wird laut Becker sechs bis acht Wochen dauern. Seiner „vorsichtigen Schätzung“ zufolge könnte die Person im 16. oder 17. Jahrhundert gelebt haben und bestattet worden sein. Zum Sterbealter könne man noch nichts sagen. Grabbeigaben habe man keine entdeckt, was die Theorie eines christlichen Begräbnisses stützt. Das sei zu dieser Zeit nicht mehr üblich gewesen. In der Erde darüber sei man auf Bauschutt und Keramik gestoßen, was nicht ungewöhnlich ist.

Zähne halten länger

Ziemlich sicher ist sich Thomas Becker, dass man es mit einer erwachsenen Frau zu tun hat. Dies lasse der Schädel erahnen, eine endgültige Bestätigung werden die Beckenknochen liefern. Die vergleichsweise gut erhaltenen Zähne lassen keine tatsächlichen Rückschlüsse zu. „Sie halten sich im Boden immer am längsten.“ Die Zahnschmelzhüllen sind aufgrund ihrer kristallinen Struktur widerstandsfähiger und zerfallen weitaus langsamer als die Knochen selbst. Wie schnell diese wiederum aufgelöst werden, hängt von der Liegezeit und dem Boden ab. Je kalkhaltiger dieser ist, desto schneller geht es in der Regel.

Ob es sich bei der Fundstelle um einen alten, regulären Friedhof handelt, ist nach Ansicht des Bezirksarchäologen nicht geklärt. Die Gräber befanden sich fast direkt an der alten Stadtmauer, aber noch innerhalb der Siedlung. „Es könnten auch Pesttote gewesen sein. Aber dazu haben wir keine Erkenntnisse, das sind Spekulationen.“ Theoretisch könnte man aber in den Knochen nachweisen, ob die Menschen daran erkrankt waren.

Für Thomas Becker und sein Team, in Bensheim waren der wissenschaftliche Volontär Peter Steffens und Praktikantin Kim Jungkamp mit dabei, war es der zweite Einsatz innerhalb von 14 Tagen. Zuvor war man in den Kreis Groß-Gerau gerufen worden. „Manchmal können aber auch sechs Monate vergehen. Es hängt davon ab, wo gerade was gebaut oder aufgegraben wird.“

Nicht immer geht es dabei um Knochen. In Dreieich stieß man vor mehr als einem Jahr auf die Reste einer Bunkeranlage aus dem Zweiten Weltkrieg. Bei den Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet in Fehlheim fand man Anfang 2019 Keramikscherben und Feuerstellen aus der Eisenzeit, die in Europa etwa 700 bis 800 vor Christus begann und bis zur Zeitenwende ging. Vermutlich befand sich im Nordwesten des heutigen Stadtteils eine kleine Hofanlage.

Es schlummert einiges in der Erde

Das Bürgerhaus-Skelett ist zwar keine historische Sensation, es zeigt aber, dass unter der Altstadt noch so einiges schlummert – was für Heimatforscher und Archäologen keine überraschende Erkenntnis ist und in der jüngeren Vergangenheit unter anderem durch die Traubenkernfunde am Marktplatz, die überregional für Aufsehen sorgten, belegt wurde. Entsprechend spannend könnte es werden, wenn am Marktplatz eines Tages wieder die Bagger anrücken.

Für die Modernisierung des Bürgerhauses, die ohnehin bekanntlich schwer im Verzug ist, hat der Gruß aus dem Mittelalter keine gravierenden Auswirkungen. Zu Verzögerungen bei den Arbeiten kommt es dadurch nicht. Läuft alles nach dem momentanen Plan, könnte man bis Mitte 2021 fertig sein. Bis dahin steht dann auch fest, wer zur letzten Ruhe an die alte Stadtmauer gebettet wurde.

