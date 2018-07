Anzeige

Bensheim.48 Personen starteten unter der Führung von Hermann und Kerima Zubrod zur 35. Wanderfahrt der Wanderfreunde. Ziel war das Sauerland. Zur Mittagszeit wurde Kassel angesteuert. Es lohnte sich im Park Wilhelmshöhe, das Herkules Denkmal mit seinen romantischen Wasserfällen zu besichtigen. Gegen Abend wurde das Ziel am Diemelsee erreicht.

Am Montag wanderte man nach Willingen, während die Nichtwanderer eine See-Rundfahrt auf dem Diemelsee unternahmen, bei der einiges über die Entstehung des Sees und der Gegend erklärt wurde.

Am nächsten Tag wurde die Barockstadt Bad Arolsen besucht. Die Wanderer starteten zu einer Wanderung um den Diemelsee. Mittags trafen sich alle im Golfpark, wo gemeinsam verweilt wurde. Eine weitere Wanderung startete an der Mühlenkopfschanze. Sie ist eine der größten Sprungschanze der Welt und steht in Willingen im Upland. Es wurde der Wandergasthof „Graf Stollberghütte“ angesteuert. Nachdem auch die Nichtwanderer eintrafen, verbrachten die Wanderfreunde bei deftiger Brotzeit, einen schönen geselligen Nachmittag.