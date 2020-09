Am Dienstag geht’s in die Verlängerung

Bensheim.Es war eine Unterbrechung mit Ansage: Weil die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend in der Weststadthalle ein Ausmaß angenommen hatte, von dem andere Kommunen gefühlt ein ganzes Jahr zehren, ging den redefreudigen Bensheimer Kommunalpolitikern die Zeit aus.

Gegen 22.45 Uhr trat deshalb der Ältestenrat zusammen, um zu entscheiden, wie es bei zehn noch offenen Themen denn weitergehen soll. Eine Viertelstunde später war man schließlich schlauer. Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert verkündete um kurz nach 23 Uhr, dass man es für eine gute Idee halte, Feierabend zu machen und mit einer Sondersitzung am Dienstag (22.) um 18 Uhr fortzufahren. Vielleicht schafft man es dann sogar, pünktlich zu beginnen. Das war am Donnerstag nicht möglich, weil vorgeschaltete Ausschusssitzungen länger gingen als gedacht.

Beim Start Verspätung

Als der Vorhang sich offiziell hob, war es bereits 18.30 Uhr, kurz darauf kam es auf Antrag der FDP-Fraktion zu einer Sitzungsunterbrechung, weil man sich wegen der kurzfristig eingereichten Änderungsanträge und Informationen der Verwaltung intern beraten wollte. Sprich: Man litt unter dem Deutsche-Bahn-Syndrom und hatte schon beim Start Verspätung.

Fortsetzung folgt nun offiziell in Form einer Sondersitzung am kommenden Dienstag in der Weststadthalle. An der Tagesordnung ändert sich nichts, abgestimmt wird dann unter anderem über den Antrag der BfB zur Kita-Situation in Fehlheim und Schwanheim sowie die Umrüstung der Ampelmännchen auf ein Motiv mit der Fraa vun Bensem, was von der FDP-Fraktion angeregt wird. dr

