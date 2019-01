Am Dienstag Probenbeginn

Bensheim.Der Bensheimer Kinder- und Jugendchor, der in der Riege der vielen renommierten Schul- und Kinderchöre in Bensheim eine Lücke gefunden hat, startet am Dienstag (15.) mit seinem neuen Programm.

Daher ist der Einstieg für neue interessierte Sängerinnen und Sänger zu Beginn des neuen Jahres ideal. Chorleiter Ronald Ehret hat für den Jugendchor bekannte Songs aus der Popwelt auf dem Programm. Sie proben für ihr großes Sommer-Pop-Konzert am 24. Mai im Dorfgemeinschaftshaus Schwanheim.

Der Probentag ist jeweils dienstags. Der Kinderchor probt von 16.15 bis 17 Uhr, die Jugend von 17.15 bis 18.15 Uhr, jeweils in der Schillerschule in Auerbach.

Obgleich der Chor in der Schillerschule probt, ist er kein Schulchor und damit offen für alle Kinder und Jugendlichen. red

