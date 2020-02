Am Donnerstag Bilderbuchkino

Bensheim.An diesem Donnerstag (20.) um 15.30 Uhr sind Kinder ab vier Jahren in die Stadtbibliothek eingeladen. Lesepatin Brigitte Wagenknecht zeigt das Bilderbuchkino „Der kleine Drache Kokosnuss – Die Mutprobe“, eine liebevoll erzählte Geschichte mit der bekannten Kinderbuchfigur aus Ingo Siegners Feder.

Übernachtung im Dschungel

Darum geht es: Feuerdrache Kokosnuss und Fressdrache Oskar möchten ganz allein im Dschungel im Zelt übernachten. Tagelang liegen sie ihren Eltern damit in den Ohren. Als die den Übernachtungsausflug endlich erlauben, stellt sich bei den beiden Freunden ein flaues Gefühl ein. Tatsächlich wird die Nacht im Dschungel ziemlich unheimlich. Ein Glück, dass mal Kokosnuss mutiger ist als Oskar und dann ist es umgekehrt.

Die farbenfrohen Bilder zur Geschichte werden auf großer Leinwand in der Stadtbibliothek gezeigt. Im Anschluss an die Vorlesestunde am Donnerstag können die Zuhörer wie immer malen. ps

