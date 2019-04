Am Donnerstag Erzählcafé

Gronau.Der Ortsbeirat und das Organisationsteam laden alle interessierten Bürger für Donnerstag (25.) von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr zum monatlichen Erzählcafé in die Feuerwehr Gronau, Märkerwaldstraße 90, ein.

Neben lockeren Gesprächen bei Kaffee, Tee und leckerem Kuchen wird dieses Mal Norbert Hebenstreit Fotos von der Konfirmationen der letzten Jahrzehnte zeigen.

Fahrdienst eingerichtet

Zu beachten ist, dass das Dorfgemeinschaftshaus derzeit nicht genutzt werden kann. Personen, die aufgrund der Treppen den Veranstaltungsort in der Feuerwehr nicht besuchen können, haben als Alternative die Möglichkeit, an den anderen Donnerstagen, den Treff in der Grunemer Stubb zu nutzen.

Personen, die in Gronau wohnen, aber keine Möglichkeit haben alleine die Veranstaltung aufzusuchen, können sich zwecks Begleit- oder Fahrdienst bei Heidi Unrath unter der Telefonnummer 06251/8615249 melden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.04.2019